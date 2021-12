Piękna szopka bozonarodzeniowa w Szczawnie-Zdroju. Zobaczcie Paweł Gołębiowski

W drugi dzień świąt pogoda dopisała. Jest co prawda lekki mróz, ale jednocześnie świeci słońce i jest naprawdę przyjemnie. Warto wybrać się na spacer do Szczawna-Zdroju i zajrzeć do Parku Zdrojowego. Tam w muszli koncertowej tradycyjnie stanęła piękna,duża szopka bożonarodzeniowa. Spacerowicze robią sobie przy niej zdjęcia, dzieci przyglądają się z wielkim zainteresowaniem. Zobaczcie.