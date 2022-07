Piękna willa z ul. II Armii w Wałbrzychu zyska nowe zastosowanie [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Każda dzielnica ma budynki - perełki, których kondycja stanowi jej wizytówkę. Jednym z takich gmachów istotnych dla wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin jest budynek dawnego przedszkola. Jest pomysł na uratowanie go, by był nie tylko piękny, ale i pożyteczny. Poznajcie go i zobaczcie zdjęcia.