Pielgrzymka z Chrystusem Królem przemierza okolice Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia!

- Pielgrzymka wyruszyła z Częstochowy 29 maja 2021, do miejscowości Chojna, która znajduje się pod granicą z Niemcami. Tamtejszy kościół został podniesiony do rangi sanktuarium przez arcybiskupa Dzięgę. To kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla Polski - wyjaśnia Sebastian Żakowski, uczestnik pielgrzymki.