Pierwsza na Dolnym Śląsku Pizzeria Frentzza – Pizza & Friends już działa w Wałbrzychu. Poznaj jej menu, ceny i kulinarne sekrety!

A co w menu? To jej trzy flagowe rodzaje

Pizzeria Frentzza – Pizza & Friends w Wałbrzychu już działa

- Pizzeria ruszyła właśnie, czyli 12 stycznia 2023. To pierwsza w Wałbrzychu i na Dolnym Śląsku tego typu restauracja. Nazwa Frentzza to połączenie słów pizza i friends, czyli przyjaciele - wyjaśnia wałbrzyszanin Michał Malec, menager lokalu. Pizzerię znajdziecie w południowej pierzei wałbrzyskiego Rynku nieopodal znanego i lubianego sklepu z torebkami i galanterią skórzaną.

Pizzeria Frentzza w Wałbrzychu - to jej specjały

Co więcej, ciasto to jest świeże i wyrabiane na miejscu, nie jest kupowane z "centrali" gotowe. Restauracje z sieci mają recepturę i gotową sekretną mieszankę dodatków przypraw, według tych prawideł powstaje ciasto, do którego dodawane są różne dodatki, od formuł klasycznych przez stricte włoskie przez wegańskie po autorskie - "pizza - zrób to sam".