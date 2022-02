Pierwsza odłownia na dziki stanęła juz w Wałbrzychu. W środę będzie montowana kolejna

Pierwsza odłownia dzików stoi już W Wałbrzychu. Zainstalowano ją przy ul. Nałkowskiej w okolicach ogrodów działkowych i placu zabaw. Wokół niej rozsypano i w środku rozsypano kukurydzę, by zwabić dziki do środka. To pułapka. Jeśli wejdą do klatki, to już jej nie opuszczą. Następnie zostaną przekazane myśliwym, którzy zadecydują, co z nimi zrobić.

- A konkretnie, które wypuścić w lesie, a które zredukować - mówi Wojciech Łomnicki, kierownik biura Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.

Mieszkańcy martwią się jednak, że w pułapkę mogą złapać się młode, a ich rodzice nie. Co wtedy?

- Firma, z którą zawarliśmy umowę, prowadzona jest przez doświadczonego łowczego. Wie, jak sprawić, by do złapało się całe stadko - zaznacza Łomnicki.

Jak dodaje, miasto podpisało umowę na instalację maksymalnie sześciu takich odłowni. Teraz w Wałbrzychu będą dwie, a miasto sprawdzi jak funkcjonują i czy przynoszą efekty. Druga odłownia stanie w środę przy ulicy Reja w Wałbrzychu.