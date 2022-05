Pierwsza w Wałbrzychu restauracja śniadaniowa „Green Food" ze zdrowym jedzeniem, już otwarta! Pyszne śniadania na Nowym Świecie

W Wałbrzychu, przy ul, Nowy Świat, otwarto pierwszą restaurację, którą można nazwać barem śniadaniowym, co ważne - z wyjątkowo smacznym i zdrowym jedzeniem. Do „Green Food” można wpadać już od godz. 7.30, a czynny jest do godz. 16.30.

Rano, na śniadanie, przekąsić można tam np. dwa croissanty z sosem, jogurtem, musem i owocami. Albo pyszną szakszukę, czy zamówić sobie śniadanie angielskie.

– Croissanty same wypiekamy – mówi Monika Styś, współwłaścicielka restauracji. Otworzyła ją z przyjaciółką, Dagmarą Kowacz, blisko miesiąc temu. Panie już od dawna nosiły się z zamiarem takiego przedsięwzięcia. Pani Monika miała spore doświadczenie w prowadzeniu gastronomii, jej przyjaciółka nie, ale też jest pasjonatką zdrowego jedzenia i uwielbia gotować. – W kuchni odstresowuję się – zapewnia Pani Dagmara. Wałbrzyszanki przeszły jeszcze szkolenie u dobrego, doświadczonego kucharza i ruszyły.

– Bardzo pilnujemy, żeby wszystko było świeże, zdrowe i smaczne. To jedzenie musi nam smakować – śmieją się. Zamawiają na przykład specjalne bułki czy kozi ser w gospodarstwie za Świdnicą. Warto dodać, że w „Green Fodd” wszystko musi też apetycznie wyglądać i być estetycznie podane.

A co proponują w menu (z cenami) znajdziecie z galerii, w opisie pod zdjęciami.