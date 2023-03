Pierwsze wiosenne kwiaty już ozdabiają Wałbrzych. Trwa sadzenie tysięcy drzew i krzewów. Gdzie?

Pierwsze bratki poszły w miasto

- Sadzenie bratków rozpoczęliśmy równo z rozpoczęciem wiosny, pierwsze bratki posadziliśmy na Placu Magistrackim. W tym roku zamówiliśmy ich 5 tysięcy, przy czym ponad połowę sadzonek spożytkujemy podczas akcji Czysty, zielony Wałbrzych zaplanowanej na 22 kwietnia - zapowiada Michael Luguz, ogrodnik miejski Wałbrzycha.

Tradycyjnie już, mieszkańcy, którzy wezmą udział we wspólnym sprzątaniu, otrzymają sadzonki bratków do ozdobienia własnych ogrodów, skrzynek balkonowych i zieleńców należących do wspólnot mieszkaniowych.

Bratki to pierwszy kwiatowy wałbrzyski zwiastun wiosny, kolejne, znacznie bardziej zróżnicowane nasadzenia zieleni miejskiej zaplanowano na pełnię wiosny, lato i jesień. Przypominamy, jakie rośliny ozdobią miasto.

Jakie rośliny pojawią się w mieście od maja do późnej jesieni 2023?