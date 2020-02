Pierwszy casting konkursu Wałbrzych ma Talent za nami

Ruszyła kolejna edycja konkursu Wałbrzych Ma Talent. Za nami pierwszy casting. W siedzibie Wałbrzyskiego Ośroaka Kultury w dzielnicy Piaskowa Góra zjawiło się ponad dwadzieścia bardzo utalentowanych osób. Niektórzy wręcz zachwycili konkursowe jury. Tańczono, śpiewano, grano na instrumentach, był jeden pokaz sztuki aktorskiej. Są już pierwsi faworyci w wyścigu o miejsce do wielkiego finału.

Przed nami jednak wcześniej jeszcze casting 4 kwietnia.

Przypomnijmy, ze do zdobycia jest nagroda główna w wysokości 3 000 zł! Ponadto wyjazd do Hanoweru na Polonijny Festiwal Kultury, artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej, nagranie teledysku lub filmu promocyjnego przez studio PlayR, nagranie i produkcja singla przez producenta muzycznego Pawła Cieślika do tekstu i muzyki Juranda Wójcika, uczestnika drugiej edycji The Voice Of Poland.

Finał „Wałbrzych ma Talent” podczas tegorocznych Dni Wałbrzycha.