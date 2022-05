Pierwszy hostel w Wałbrzychu Noclegi Pod Muflonem. Wszystko jeszcze pachnie nowością! Ekonomicznie i ładnie ZDJĘCIA

Hostel Pod Muflonem ma świetną lokalizację w centrum miasta i piękne widoki na Harcówkę i Park Sobieskiego

Lokalizację przy al. Wyzwolenia w Wałbrzychu doceniają pierwsi goście. Bardzo dobry, dobry i wyjątkowy to pierwsze opinie na booking.com, którzy zdecydowali się skorzystać z taniego noclegu w Wałbrzychu. Plus także za bezpłatne wi-fi we wszystkich pomieszczeniach. Do dyspozycji turystów przygotowano również wspólną kuchnię i salon. W każdej opcji zakwaterowania jest również współdzielona łazienka z prysznicem.

Obiekt jest zarządzany jest przez Krzysztofa Klimaszewskiego we współpracy z biurem nieruchomości Perfect Home - MieszkamDobrze.pl. Jest to pierwszy tego typu, ekonomiczny obiekt noclegowy w Wałbrzychu. Wynajmu łóżek bądź pokoi można dokonać przez platformy booking oraz airbnb.

Kolorystyka nawiązuje do barw herbu Wałbrzycha. Sporo tu również akcentów związanych z naszym miastem, jak choćby zdjęć z Zamkiem Książ, kubeczków do picia z hasłem Kocham Wałbrzych oraz przewodników po mieście.