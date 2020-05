Pierwszy seans w Kinoteatrze „Zdrowie" już dziś [REPERTUAR]

Kinoteatr „Zdrowie” w Sokołowsku dołączyło do niezwykłego przedsięwzięcia zrzeszającego 45 kin w całej Polsce. MOJEeKINO.PL to największe wirtualne kino w kraju, platforma realizowana przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Dzięki platformie miłośnicy kina będą mogli oglądać repertuar kultowego kinoteatru nie wychodząc z domu! I to już w od najbliższego czwartku, 21 maja! Każdy bilet pomaga kinu przetrwać ten trudny czas pandemii.

Wirtualne kino to nie tradycyjne VOD, a pieczołowicie przygotowana platforma promująca kino arthouse’owe. Za pośrednictwem platformy poszczególne kina będą realizowały swój autorski program wykorzystując kontent dostępny na platformie, ale także przygotowując swoje wydarzenia. Na platformę widz będzie mógł wejść z poziomu strony MOJEeKINO.PL, ale także z poziomu strony swojego ulubionego kina. To ogromna szansa dla kin aby przeżyć trudny czas pandemii, zachować kontakt ze swoimi odbiorcami, a także zyskać – na poziomie ogólnopolskim – większą rozpoznawalność i nową widownię. Opiekę nad filmową ofertą "Zdrowia" sprawować będzie Diana Dąbrowska – dziennikarka, filmoznawczyni i animatorka kultury, która w 2019 została nominowana do nagrody Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Krytyka Filmowa”.