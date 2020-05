Pierwszy w Polsce pawilon do dezynfekcji stanął przed wałbrzyskim pogotowiem. Zobaczcie, jak wygląda [ZDJĘCIA]

Pawilon do dezynfekcji ma ułatwić życie ratownikom i lekarzom z pogotowia. Będą z niego korzystać po przewiezieniu pacjenta z koronawirusem albo pobraniu wymazów do testów pod kątem koronawirusa. Pawilon do dezynfekcji jest stabilny, niewielki, sterowany ręcznie labo z poziomu komputera w stacji pogotowia ratunkowego.

Dotąd ekipa pogotowia przed zdjęciem stroju ochronnego dezynfekowała się ręcznie w pomarańczowym namiocie ustawionym przed stacją. Nowy pawilon ma zwiększyć bezpieczeństwo, bo stosowane w nim rozwiązania sprawią, że stroje będą dezynfekowane dokładniej.

Ratownik po wejściu do środka będzie przebywał w mgle środka do dezynfekcji, na bazie podchlorynu sodu, który zabija bakterie, wirusy i grzyby. Jak przekonuje Katarzyna Kućko z Firmy Loiret w Legnicy, która wymyśliła i zaprojektowała urządzenie przy współpracy z Ryszardem Lisem, pracownikiem wałbrzyskiego pogotowia, dezynfekcja będzie bezpieczna dla alergików, nie uszkodzi skóry, nie podrażni błon śluzowych i dróg oddechowych. Przeprowadzana jest przy użyciu środka przyjaznego dla środowiska, naturalnego.