Piesi będą mogli ominąć tunel w Szczawnie-Zdroju - rusza budowa specjalnego przejścia

W nasypie przy wiadukcie na ulicy Kolejowej w Szczawnie-Zdroju powstanie przejście tunelowe dla pieszych. Nie jest to wielka inwestycja, bo ma wartość trochę ponad 540 tysięcy złotych (po połowie płacą: gmina oraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei), ale kto zna to miejsce ten wie, jak duże ma znaczenie. Na drodze wojewódzkiej nr 375, biegnącej pod wiaduktem, panuje spory ruch, a chodnik jest tam wąziutki. Piesi i rowerzyści często pokonują to miejsce z duszą na ramieniu.

Podkreślał dobrą współprace gminy Szczawno-Zdrój z Urzędem Marszałkowskim. Inwestycje są tego potwierdzeniem. Zakres prac przy budowie przejścia tunelowego pod nieczynnym nasypem kolejowym obejmuje całkowitą rozbiórkę nasypu w miejscu projektowanego przejścia i budowę konstrukcji blachy falistej. Tunel wyposażony będzie w oświetlenie z 3 opraw podwieszanych energooszczędnych, a na odcinku przebudowanego chodnika od strony ronda tj. od wjazdu na posesję Kolejowa nr 30 w kierunku nasypu zamontowane

będą dwa słupy oświetleniowe z oprawami ozdobnymi. W ramach zadania zostanie też m.in. wykonana kanalizacja deszczowa.

- Drugi etap projektu jest ważny dla mieszkańców Szczawna-Zdroju i przyjezdnych. Po pierwszym zapewnione było bezpieczne dojście do pomnika Ułanów Legii Polsko-Włoskiej. Trzeba jednak nadal przechodzić pod wiaduktem. Tunel sprawi, że będzie bezpieczniej dla pieszych i dla kierowców – mówi Marek Fedoruk burmistrz Szczawna-Zdroju.

Miłą informację przekazał też wicewojewoda Macko. – W ubiegłym roku urząd marszałkowski przejął od kolei linię, którą kiedyś można było dojechać z Wałbrzycha do Mezimesti. Mam nadzieję, że ten tunel w nasypie będzie jednym z pierwszych etapów jej rewitalizacji. Epidemia pokrzyżowała nam plany, zmniejszyła wpływy do budżetu, ale jeśli będą pieniądze, to ta rewitalizacja jest jednym z priorytetów - zapewnił.