Pijany mieszkaniec Rawicza wjechał do rowu w Wałbrzychu. Pijany świdniczanin nie mógł podjechać pod górę pod Wałbrzychem...

Dzisiaj po godzinie 9:30 policjanci wałbrzyskiej drogówki otrzymali informację, że kierujący samochodem dostawczym wjechał do rowu w Gostkowie i ma problemy z wysłowieniem się.

- Chwilę później okazało się, dlaczego tak właśnie było. 57-letni mieszkaniec powiatu rawickiego zjechał z jedni, bo był pijany. Mężczyźnie nic się nie stało, ale badanie na zawartość alkoholu wykazało, że miał 2,59 promila alkoholu w organizmie! mówi podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Jak dodaje, prawdziwy "wysyp" pijanych za kierownicą policjanci z Wałbrzycha mieli w weekend. W sobotę na drodze wojewódzkiej między Lubominem i Jabłowem doszło do stłuczki kilku samochodów. Pierwsza rozbiła tam auto kierująca samochodem osobowym, która nie dostosowała prędkości śliskiej nawierzchni i wjechała do rowu. W tym samym czasie doszło w tym samym miejscu do kolizji trzech innych samochodów.