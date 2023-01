Pijany wałbrzyszanin wjechał w autobus przy ul. Głuszyckiej w Wałbrzychu i w zaparkowane tam auto

We wtorek ok. godz. 19.00 wałbrzyscy policjanci zatrzymali 37-latka na ulicy Głuszyckiej go w Wałbrzychu, gdzie mężczyzna doprowadził do zderzenia z autobusem.

- Mężczyzna wymijając się z autobusem, zahaczył kierowanym samochodem o bok drugiego z pojazdów, a następnie zatrzymał się na zaparkowanym kilka metrów dalej innym samochodzie osobowym. Na miejscu badanie wykazało u sprawcy zdarzenia 1,95 promila alkoholu w organizmie - mówi Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a jego samochód odholowano na parking policyjny.

Także wczoraj policjanci zatrzymali jeszcze jednego pijanego wałbrzyszanina. Ok. godz. 21.00 36-latek jechał rowerem po ulicy Orkana. Miał 1,91 promila alkoholu w organizmie. Ukarana go mandatem w kwocie 2,5 tys. zł.