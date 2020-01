Pilne. Bimber, Bolek i Balbina pilnie potrzebują pomocy. Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu prosi o pomoc [ZDJĘCIA]

zobacz galerię (9 zdjęć) Zdaniem wolontariuszy ze schroniska: Psiakiem po przejściach jest Balbina, która szuka cudownego domu. Balbinka była przerażona, gdy trafiła do nas, długo nie mogła się odnaleźć, ale powoli powoli i czuje się już dużo lepiej. Na spacerkach wciąż się boi, przeraża ją każdy dźwięk ponieważ sunia jest niewidoma. Balbiś codziennie po kilka razy ma kropione oczka i dzięki temu są w dużo lepszej kondycji, lecz niestety trzeba będzie o nie dbać do końca jej życia. Balbinka gdy pozna już głos i zapach danej osoby jest ufniejsza i pewniejsza lecz potrzebuje ciepłego domu i codziennej porcji pieszczot. Mimo całego zła jakie ją dotknęło jest pozytywną psinką, z każdym dniem widać poprawę w jej samopoczuciu choć wiadomo, że najbardziej potrzebuje domu, w którym nauczy się żyć na nowo. Sunia ma około 12 lat, jest średniej wielkości, nie toleruje innych psów. Kontakt w sprawie adopcji wyłącznie w biurze schroniska. Tel 510 084 734 Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu zobacz galerię (9 zdjęć)

Luna to kanapowa 7-latka, której właściciele w podeszłym wieku nie mogą się nią dłużej opiekować. Balbinka jest bojaźliwa, bo prawie nie widzi, trzeba jej codziennie zakrapiać oczy, a to nieco pomaga. Marley kocha ludzi, choć sprawili, że stracił sierść (nieleczony po świerzbie). Jest jeszcze starszy jegomość Bolek, łakomczuszek, który czeka na człowieka... I Bimber, za duży, za stary, za charakterny. To psy, którym trzeba pomóc już. Zobaczcie je w galerii, a pod każdym zdjęciem dokładny opis.