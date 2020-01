Pilne. Bimber, Bolek i Balbina szybko potrzebują pomocy. Apel schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

zobacz galerię (9 zdjęć) Zdaniem wolontariuszy ze schroniska: Grzecznościowo piesek, którym właściciele nie mogą się dłużej opiekować. Śliczna sunia Luna to 7 letni piesek, jest wysterylizowana i zaczipowana, posiada bardzo przyjazny i spokojny charakter - typowy piesek "kanapowy". Telefon kontaktowy 502305418 " Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu zobacz galerię (9 zdjęć)

Luna to kanapowa 7-latka, której właściciele w podeszłym wieku nie mogą się nią dłużej opiekować. Balbinka jest bojaźliwa, bo prawie nie widzi, trzeba jej codziennie zakrapiać oczy, a to nieco pomaga. Marley kocha ludzi, choć sprawili, że stracił sierść (nieleczony po świerzbie). Jest jeszcze starszy jegomość Bolek, łakomczuszek, który czeka na człowieka... I Bimber, za duży, za stary, za charakterny. To psy, którym trzeba pomóc już. Zobaczcie je w galerii, a pod każdym zdjęciem dokładny opis.