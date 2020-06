Piotr Rachwalski nie jest już prezesem wałbrzyskiego Aqua-Zdroju

Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Aqua-Zdrój" podjęła uchwałę o odwołaniu Piotra Rachwalskiego prezesa zarządu spółki

Jeszcze wczoraj (we wtorek, 16 czerwca) Piotr Rachwalski podczas konferencji prasowej opowiadał o otwieraniu od 1 lipca parku wodnego w Aqua-Zdroju. Mówił też o innych planach Centrum. Tymczasem dzień później okazuje się, że nie on będzie je realizował. Wałbrzyski urząd miejski poinformował bowiem o tym, że na dzisiejszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Aqua-Zdrój" podjęła jednomyślnie uchwałę o odwołaniu Rachwalskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. – Oceniono, że postawione przed Prezesem Zarządu cele o charakterze ekonomicznym nie zostały zrealizowane. Ponadto nowa sytuacja związana z pandemią wymaga podjęcia działań oraz modyfikacji strategii funkcjonowania Spółki. Rada nadzorcza uważa, że wymaga to zmian personalnych w Zarządzie Spółki - czytamy w komunikacie. Ponieważ Aqua-Zdrój kontynuuje swoje działania i stopniowo powraca do uruchomienia wszystkich usług sprzed pandemii Rada Nadzorcza zadecydowała też o delegowaniu ze swojego grona Pawła Kurylika do czasowego pełnienia funkcji prezesa. Będzie kierował Aqua-Zdrojem do momentu wyłonienia nowego prezesa w drodze konkursu.

Piotr Rachwalski został prezesem Aqua Zdroju w marcu ubiegłego roku. Wcześniej znany był w regionie jako prezes Kolei Dolnośląskich. Wybrano go na to stanowisko w czerwcu 2014 r. Natomiast w czerwcu 2017 r. jego umowę przedłużono o kolejne 3 lata. 4 stycznia 2019 r. decyzją Rady Nadzorczej spółki przestał jednak pełnić to stanowisko. Praca Piotra Rachwalskiego na stanowisku prezesa Kolei Dolnośląskich jest oceniana bardzo dobrze. Zastąpi w Aqua-Zdroju Mariusza Gawlika (obecnego dyrektora OSiR-u w Świebodzicach), który od 2003 r. był dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, od 2013 r. jako dyrektorem zarządzającym Aqua-Zdrojem i od stycznia 2015 r. prezesem spółki. 28 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzję o zmianie jej zarządu. Do wyboru Piotra Rachwalskiego na stanowisko prezesa osobą pełniącą jego obowiązki był Rafał Wiernicki.

– Rada Nadzorcza ma prawo podejmować takie decyzje. Również ma prawo do popelniania błędów. Nie mnie to oceniać - mówi Piotr Rachwalski. – Cóż tak w życiu jest, że przychodzi się i odchodzi. Może szkoda, że nie stało sie to wcześniej. Nie musialbym wtedy zwalniać ludzi. A tak na mnie spadł ten bardzo przykry obowiązek - dodaje.

