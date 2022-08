Plac Powstańców Warszawy w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie aktualne zdjęcia Placu Powstańców Warszawy w Wałbrzychu. To dawny plac Wery Kostrzewy. Jego nazwę zmieniono w 2017 roku, w ramach ustawy dekomunizacyjnej. Zmieniono wtedy nazwy 10 ulic w mieście. Plac Powstańców Warszawy znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto. Obecnie jest remontowany. Prace mają potrwać do listopada bieżącego roku. Prezentujemy ten plac, podobnie jak tutejsze ulice, na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę po ulicy, kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądał Plan Powstańców Warszawy we wtorek, 1 sierpnia 2022 roku, czyli w 78. rocznicę wybuchu powstania.