Plac Solidarności w Wałbrzychu. Aktualne zdjęcia!

Zobaczcie jak wygląda obecnie Plac Solidarności w Wałbrzychu. To plac w ścisłym centrum miasta, tu zbiegają się ulice: Przemysłowa, 1 Maja, Jana Matejki, Straży Pożarnej. Jeszcze niedawno był to Plac na Rozdrożu (starsi wałbrzyszanie mogą go pamiętać jako Pl. Karola Marksa). Zmieniono jednak nazwę tego miejsca, a po gruntownym remoncie zmienił się także jego wizerunek.

Prezentujemy ten plac na prośbę naszych Czytelników. Zwłaszcza, ci którzy wyjechali kiedyś na stałe z miasta chcą bowiem zobaczyć jak wyglądają obecnie miejsca, które pamiętają, gdzie mieszkali, do których czują sentyment. Pokazujemy zatem ulicę, place - kamienicę po kamienicy. Znajome bramy, okna, zaułki. Zobaczcie jak wyglądał Plac Solidarności w piątek, 16 września 2022 roku.