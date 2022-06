Płomienie w ruinach fabryki porcelany "Wałbrzych". Wezwano strażaków [ZDJĘCIA]

Ruiny porcelany "Wałbrzych" znowu płoną

Działania trwały około godziny. Nad smutnym, opuszczonym gruzowiskiem unosił się swąd spalenizny. Niestety nie jest to pierwsze zaprószenie, ani podpalanie na terenie dawnej wałbrzyskiej fabryki.

- Na miejscu znaleziono płonące śmieci zalegające na pierwszej kondygnacji jednego z budynków. Pożar ugaszono, dwa zastępy były wystarczającymi siłami do opanowania sytuacji - mówi Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy KM PSP w Wałbrzychu.

Problematyczne ruiny Porcelany "Wałbrzych"

Przypominamy, że niszczejący kompleks poprzemysłowy wałbrzyskiej porcelany stanowi od lat własność prywatną. W budynkach byłej fabryki regularnie dochodzi do pożarów, zwykle są one niewielkie wywołane przez zaprószenie lub podpalenia przez przebywające na terenie kompleksu osoby postronne. Ostatnie większe incydenty wystąpiły w grudniu 2015 roku i w maju 2016 roku. W czasie tego ostatniego pożaru spłonęło ponad 200 metrów kwadratowych dachu. Po byłych halach buszują wielbiciele mocnych wrażeń i łatwego zarobku, czyli złomiarze.

W kwietniu 2017 roku na terenie obiektu doszło też do groźnego wypadku, po nim od maja do lata 2017 roku trwało wyburzanie znacznej części budynków fabrycznych, które nie zostały objęte opieką konserwatorską. Wyburzenie to sprawy groźnej ruiny nie rozwiązało. Ostatni pożar 12 grudnia 2018 roku wykazał, że w złomiarze wypalali w jednym z budynków kable. Ich działalność w połączeniu z warunkami atmosferycznymi narusza konstrukcje starych murów.

O kolejną katastrofę budowlaną nie jest trudno. Ostatnia katastrofa budowlana połączona z użyciem przez ratowników ciężkiego sprzętu kosztowała dziesiątki tysięcy, kolejne dziesiątki kosztowała forsowna akcja służb 21-22 marca 2019 roku prowadzona w kompleksie na Starym Zdroju. Wówczas po zawaleniu jednej ze ścian budynku fabrycznego Porcelany Wałbrzych przeszukano gruzy z uwagi na podejrzenie, że ktoś mógł zginąć w czasie zdarzenia. Nie brakowało też kolejnych mniejszych pożarów na tym terenie, których było od tej pory w ostatnich latach kilkanaście. Ten z 24 czerwca 2022 był kolejnym z cyklu.