Pociągiem do Wrocławia jadą ukraińskie matki z dziećmi i zwierzęta. Jeszcze dzisiaj przyjedzie na Dolny Śląsk

Pociąg po uciekających przed wojną ludzi i ich zwierzęta wyjechał z Dolnego Śląska na granicę polsko-ukraińską dziś w nocy. To dziewięcioczłonowy skład hybrydowy, który zabrał 600 osób.

- Nie było łatwo, ale udało się! Właśnie ruszyliśmy z Przemyśla! Pociąg jest pełny. Pasażerowie to matki z dziećmi i osoby starsze, ale też… ich pupile. Mamy na pokładzie sporo psów i kotów - napisała dzisiaj załoga pociągu humanitarnego, który jedzie z Przemyśla na Dolny Śląsk.

To już kolejny transport, który po ukraińskich uchodźców wysłały Koleje Dolnośląskie. Dzisiaj jedzie nim kilkaset osób.

- Dziś o godzinie 6:42 dojechał do Przemyśla. Po czterech godzinach pracy naszej 20-osobowej załogi wracamy do domu, z jednym przystankiem w Opolu. Oby przed nami były same zielone semafory. Tego nam życzcie. Do Wrocławia - jeśli wszystko pójdzie dobrze - dojedziemy przed godz. 18:30 - informuje załoga.