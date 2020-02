Pod kołami pociągu w Wałbrzychu zginął 64-letni mężczyzna. Na miejscu pracuje prokurator i policja [ZDJĘCIA]

Koronawirus we Wrocławiu? Są wyniki dwóch pacjentów ze szpitala przy Koszarowej

Chińczyk z objawami choroby trafił do izolatki szpitala przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu po tym, jak wrócił z Wuhan, chińskiego miasta, które z powodu licznych przypadków koronawirusa zostało zamknięte. Drugi z pacjentów to 43-letni Polak, który również był w Wuhan. A w niedzi...