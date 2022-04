Podczas meczu charytatywnego Górnika z gwiazdami koszykówki zebrano prawie 28 tysięcy złotych!

Wiadomo już ile pieniędzy udało się zebrać podczas rozgrywanego kilka dni temu charytatywnego meczu Górnika Trans.eu Wałbrzych z Drużyną Gwiazd koszykówki. Dzięki akcji nazwanej „Make Basketball not war" na pomoc dzieciom z Ukrainy przebywającym w Wałbrzychu przeznaczonych będzie prawie 28 tysięcy złotych.

– Udało nam się zrobić coś co odbiło się szerokim echem w całym kraju. Gwiazdy, które do nas przyjechały były zachwycone atmosferą i poziomem widowiska – mówi Mateusz Zborowski i inicjator i organizator wydarzenia.

Rzeczywiście było ono sukcesem. W hali Aqua Zdroju blisko 1,5 tysiąca kibiców obejrzało wspaniałe widowisko. Mecz wygrały Gwiazdy 88:85, ale była to przede wszystkim świetna zabawa z przyświecającym jej szczytnym celem.

- Każda praca wykonana wokół tego meczu była pracą charytatywną. Wspierało nas wiele osób, pogotowie, Aqua Zdrój, firma ochroniarska, straż pożarna. Nikt nie wziął za to pieniędzy. Trzeba też wspomnieć o obywatelkach Ukrainy, które upiekły ciasta, żeby w ten sposób podziękować przybyłym do hali – wyjaśnia Arkadiusz Chlebda członek zarządu Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010, opiekującego się I-ligowymi koszykarzami

- Spotkaliśmy się z ważnymi postaciami polskiej koszykówki. Nie był to łatwy mecz, co widać po wyniku. Ale nie jest to ważne. Górnik zawsze włącza się w takie akcje i będziemy robili to nadal – mówi Bartłomiej Ratajczak, kapitan Górnika Trans.eu Wałbrzych.

Prezydent Wałbrzycha dodaje, że dochód w meczu zostanie przeznaczony na wyposażenie Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży Ukraińskiej i Polskiej, które ma powstać w lokalu przy ul. Słowackiego.