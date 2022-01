Podziękowania dla dzielnicowych z Boguszowa-Gorc. Pomogli w szybkim dowiezieniu do szpitala starszego meżczyzny

Dwaj policjanci z Boguszowa-Gorc otrzymali podziękowania za pomoc w ratowaniu życia 85-letniego mężczyzny. Starszego pana w miniona sobotę wiózł do szpitala syn. Auto pędziło ulicami Boguszow-Gorc z nadmierna prędkością. Zostało zatrzymane po godzinie 17 na ul. Strażackiej przez pełniących slużbę: młodszego aspiranta Piotra Prokopowicza oraz młodszego aspiranta Mateusza Bębasa.

Kiedy funkcjonariusze usłyszeli, że na tylnym siedzeniu jest starszy mężczyzna z podejrzeniem zawału serca natychmiast zareagowali.

– Policjanci podjęli natychmiastową decyzję o pilotażu pojazdu do palcówki medycznej, a o eskorcie powiadomili oficera dyżurnego. Włączyli sygnały uprzywilejowania i pilotowali samochód do wałbrzyskiego szpitala. Dzięki pomocy funkcjonariuszy kierowca sprawnie i bezpiecznie dojechał na miejsce, gdzie 85-letni mężczyzna uzyskał pomoc specjalistów – informują w wałbrzyskiej policji.

Teraz do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu dotarł mail z podziękowaniami, a w nim między innymi czytamy:

"Chciałbym złożyć na Pana ręce podziękowanie dla dwóch Policjantów z Boguszowskiego patrolu, którzy 01.01.2022 około godziny 17-ej eskortowali Fiata Pandę, w którym wiozłem mojego tatę do szpitala na ul. Sokołowskiego. (...). Policjanci zatrzymali mnie do kontroli drogowej. Od razu widać było wysoki profesjonalizm i co najważniejsze wysoką kulturę osobistą obydwu Panów. Chcieli pomóc. Dzięki tym Panom do szpitala dojechaliśmy bardzo szybko, a na miejscu czekała już pomoc. Wszystko skończyło się dobrze. Mój tata jest już w domu i chciał też podziękować Panom z patrolu. (...) Jeszcze raz proszę podziękować i przekazać wyrazy szacunku dla tych profesjonalistów."