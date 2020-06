Podziękowania dla strażaka z Sokołowska, za ludzką postawę

Wczoraj (9 czerwca) w Dniu Przyjaciela władze Mieroszowa podziękowały Dawidowi Siennickiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku za piękną ludzką postawę. Strażak może nie dokonał wielkiego, heroicznego czynu, ale podczas burzy pomógł bezpiecznie dotrzeć do domu wystraszonemu psiakowi. Dla właścicieli zwierzaka to co zrobił było jednak bardzo ważne. – Zarówno panu Dawidowi, jak i wszystkim przyjaciołom zwierząt życzę dużo empatii, miłości i po prostu dobrego serca. Gratuluję pięknej postawy – stwierdził burmistrz Andrzej Lipiński.

