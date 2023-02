Podziemne korytarze Zamku Stary Książ w Wałbrzychu były turystyczną atrakcją. Dziś zamurowane. Oto tajemnice starego zamczyska Adrianna Szurman

Niestety, nie można już wejść do korytarzy Starego Książa w Wałbrzychu. Wejścia zostały zamurowane Zdjęcia współczesne Waldemar Podlaszewski/zdjęcia historyczne zbiory Fundacji Księżnej Daisy oraz fotopolski.eu Zobacz galerię (25 zdjęć)

Jeszcze 10 lat temu każdy turysta mógł zajrzeć do korytarzy Starego Książa w Wałbrzychu. Były ciekawą atrakcją ruin znajdujących się vis a vis Zamku Książ w Wałbrzychu. Chętnie zaglądali tutaj nie tylko mieszkańcy Wałbrzycha czy Świebodzic, ale także turyści odwiedzający majestatyczny zamek. Stary Książ to romantyczne ruiny zbudowane na gruzach średniowiecznego zamku. Był to dwukondygnacyjny pałacyk, gdzie przyjmowano gości w środku lasu. Znacie tę historię?