Podziemny Wałbrzych i okolice. Dziś Aleja Wyzwolenia. Zbaczcie, jak było i jak jest [ZDJĘCIA]

Schron Capitol przy II LO w Wałbrzychu 10 lat temu. Sprzątanie obiektu przez członków byłej grupy Tropicieli Tajemnic - opublikowane przez Towarzystwo Miłośników Sudety. Kolejne zdjęcia użyczone przez Dolnośląskie Towarzystwo Miłośników Zabytków. Zdjęcia 1-15 Stowarzyszenie Historyczne Sudety; Zdjęcia 16-33 Dolnośląskie Towarzystwo Miłośników Zabytków

Lubimy pokazywać to, czego nie widać, gdzie nie każdy zagląda, albo nie każdy może zajrzeć. Dziś podziemia pod II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, które zostały posprzątane i przygotowane do zwiedzania. W naszej galerii zdjęcia sprzed 10 lat i aktualne. Zobaczcie, co się zmieniło w galerii.