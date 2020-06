Pogoda na tydzień dla Wałbrzycha. Prognoza na 7 dni od 15.06. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu w Wałbrzychu

Pogoda w Wałbrzychu na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody dla Wałbrzycha. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Wałbrzychu? Porównaj prognozę pogody od jutra, 15.06), do niedzieli, 21.06 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Za dnia w Wałbrzychu słupki rtęci powinny pokazać 20°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 11°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Wałbrzychu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-wschodni. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 15.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.4

Pogoda na tydzień w Wałbrzychu: wtorek, 16.06 Spodziewana temperatura we wtorek w Wałbrzychu to 20°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wałbrzychu we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-wschodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 16.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Pogoda na tydzień w Wałbrzychu: środa, 17.06 Spodziewana temperatura w środę w Wałbrzychu to 21°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Wałbrzychu wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-wschodni. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na środę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu w środę:

przewaga chmur. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 17.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.3

Pogoda na tydzień w Wałbrzychu: czwartek, 18.06 W ciągu dnia w czwartek w Wałbrzychu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 21°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wałbrzychu w czwartek wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu w czwartek:

burze z piorunami. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 18.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Pogoda na tydzień w Wałbrzychu: piątek, 19.06 Spodziewana temperatura w piątek w Wałbrzychu to 21°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 14°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Wałbrzychu będzie na poziomie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu w piątek:

burze z piorunami. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 19.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5

Pogoda na tydzień w Wałbrzychu: sobota, 20.06 W ciągu dnia w sobotę w Wałbrzychu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 14°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Wałbrzychu wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu w sobotę:

burze z piorunami. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 20.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5

Pogoda na tydzień w Wałbrzychu: niedziela, 21.06 Za dnia w Wałbrzychu słupki rtęci powinny pokazać 20°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Wałbrzychu w niedzielę wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Wałbrzycha, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Wałbrzychu w niedzielę:

burze z piorunami. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Wałbrzycha Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 21.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5

