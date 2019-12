Pogoda w Wałbrzychu. Jaka będzie dzisiaj (w piątek, 20.12) pogoda? Jaka temperaturę pokażą termometry?

Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 9°C w najcieplejszym momencie. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 5°C. Opady deszczu pojawią się dzisiaj na 10 %. Dzisiaj nie będzie padać.

Według meteorologów, dzisiaj w Wałbrzychu może wiać z prędkością do 34 km/h. Odczuwalna temperatura wyniesie w związku z tym 3°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Pogoda na dzisiaj w Wałbrzychu:

częściowe zachmurzenie i wietrznie. Maks. temp. 8 do 10 °C, min. temp. 4 do 6 °C.

Prognoza pogody na dzisiaj dla Wałbrzycha

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 20.12.2019: