Pogodny Wałbrzych świętuje 6 lat działalności. Krzysztof Michałek, certyfikowany łowca burz, chce rozbudować stacje pogodowe w mieście

Krzysztof Michałek zakochał się. Najpierw w wałbrzyszance, a później w mieście z którego pochodzi wybranka jego serca. Dziś ta miłość do miejsca przejawia się w wielu postach na facebookowym profilu Pogodny Wałbrzych. Pogodny jest też jego właściciel, który postanowił zamieszkać w Wałbrzychu w 2016 roku i dziś nie wyobraża sobie innego miejsca do życia.

- Pochodzę opolskiego, mieszkałem we Wrocławiu, ale moja żona jest z Wałbrzycha. Najpierw poznałem Piaskową Górę i tam najczęściej z nią bywałem, aż któregoś dnia padło hasło przeprowadzamy się do Wałbrzycha i tak już zostało. Nie ma lepszego miejsca do mieszkania niż Wałbrzych, jestem o tym przekonany - mówi nam pan Krzysztof Michałek i dodaje, że dla niego wciąż fascynujących jest wiele rzeczy i miejsc, których wałbrzyszanom zwyczajnie spowszedniały. Na co dzień wciąż odkrywa i uwiecznia miasto i region na zdjęciach, które publikuje na profilu Pogodny Wałbrzych przy okazji zamieszczania codziennej prognozy pogody dla miasta.