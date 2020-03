Policja w Walbrzychu sprawdza autobusy i samochody

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu kontrolują też autobusy miejskie, prywatnych przewoźników oraz samochody osobowe i sprawdzają, czy pasażerowie nie łamią zasad kwarantanny oraz wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią przepisów. Policjanci nie tylko zwracają uwagę na to, czy nie jest łamana kwarantanna, ale także czy aby na pewno cel podroży wynika z załatwiania niezbędnych potrzeb życiowych. Jeśli stwierdzą łamanie wprowadzonych przepisów, to w stosunku do nieodpowiedzialnych osób zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje prawne.