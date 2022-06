Policja Wałbrzych: Uderzył w 82-letniego pieszego, poszkodowany doznał poważnych obrażeń

Wczoraj (8 czerwca) po południu na ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy doszło do wypadku z udziałem pieszego. Samochód osobowy kierowany przez 65-latka nagle zjechał z jezdni, uszkodził znak drogowy i potrącił idącego chodnikiem pieszego.

- Z ustaleń wałbrzyskich policjantów ruchu drogowego wynika, że 65-latek zapatrzył się w nawigację i przestał kontrolować to co dzieje się na drodze, przez co kierowanym przez siebie samochodem zjechał na chodnik, by ostatecznie potrącić 82-letniego seniora, który chwilę później trafił do szpitala - wyjaśnia Marcin Świeży z KMP Wałbrzych.