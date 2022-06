Policjanci sprawdzili umiejętności młodych rowerzystów z Głuszycy!

W Głuszycy, tamtejsi policjanci razem z funkcjonariuszami wałbrzyskiej komendy przeprowadzili praktyczny egzamin na kartę rowerową dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy.

Dzieci mogły oczywiście przystąpić do tego testu, dopiero po zaliczeniu egzaminu teoretycznego. Później jeszcze doskonaliły swoje umiejętności pokonując tor jazdy. To wszystko przyda im się podczas nadchodzących wakacji.

Policjanci przypominają, że do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić dzieci, które ukończyły 10 lat. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie tego dokumentu prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikację. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego, które weszły w życie z dniem 20 maja 2021 dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T– w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.