Policjanci z Boguszowa-Gorc uczą dzieci bezpiecznych zachowań!

Policjanci z Boguszowa-Gorc prowadzą akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Spotykają się z przedszkolakami i najmłodszymi uczniami szkół podstawowych, żeby przybliżyć dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa. We wtorek, 14 września funkcjonariusze odwiedzili szkołę w Czarnym Borze. Dzieci z klas 1-3 dowiedziały się na co uważać podczas zabaw na podwórku oraz szkole, jak należy się zachowywać w przypadku kontaktu z obcymi osobami, co robić gdy spotkają na swojej drodze groźnego psa, a przede wszystkim jak należy bezpiecznie korzystać z dróg.

Były też ćwiczenia praktyczne. Maluchom bardzo podobało się wcielanie się w rolę „samochodzików” i pieszych. Największą frajdą była jednak możliwość uczestniczenia w kontroli stanu trzeźwości kierowców poruszających się w obrębie szkoły. Wszyscy skontrolowani kierujący wykazali się wzorową postawą i otrzymali od uczniów własnoręcznie zrobione upominki.

Na zakończenie uczestnicy spotkania w ramach powtórki chętnie odpowiadali na zadawane pytania, i okazało się, że mają szeroką wiedzę na tematy, o których mówili policjanci.