Policjanci z Wałbrzycha promowali swój zawód na targach pracy w wałbrzyskiej uczelni!

Policjanci z Wałbrzycha promowali swój zawód podczas „Targów pracy – staży – praktyk" nazwanych „Od Kreatywności do przedsiębiorczości”, a zorganizowanych w Państwowej Uczelni im. Angelusza Silesiusa w Wałbrzychu. Funkcjonariusze byli jednym z wielu wystawców i zachęcali do związania przyszłości z Policją.

Zainteresowani mieli okazję otrzymać wszelkie informacje na temat koniecznych do spełnienia warunków oraz na temat postępowania kwalifikacyjnego, także ze specyfiką służby w poszczególnych pionach.

Każdy rozmówca mógł przymierzyć sprzęt wykorzystywany w trakcie działań, obejrzeć jednostki broni, a także zobaczyć z bliska radiowóz policyjny przeznaczony do obsługi wypadków drogowych i sam sprzęt jaki wykorzystują na co dzień policjanci ruchu drogowego wałbrzyskiej komendy.

Podczas rozwóz z funkcjonariuszami zadawano m.in., pytania o warunki pracy, zarobki, kryterium przyjęć do służby oraz realizowanych akcji.

Korzystając z okazji, iż wśród odwiedzających targi jest wielu obecnych i przyszłych kierowców, policjanci przygotowali zadania z wykorzystaniem alkogogli, które symulują zaburzenia jakie doznaje osoba po spożyciu alkoholu, przypominając jednocześnie o bezwzględnym przestrzeganiu zasady, piłeś - nie jedź.