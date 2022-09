Policjanci z Wałbrzycha wzięli udział w rajdzie „Złombol 2022”. Starym Lublinem pokonali trasę z Chorzowa do Albanii. Zdjęcia!

Dwaj policjanci z pierwszego komisariatu w Wałbrzychu wzięli udział w rajdzie charytatywnym „Złombol 2022”. Młodszy aspirant Paweł Głębocki i mł. asp. Przemysła Nita byli członkami czteroosobowej załogi, która starym samochodem pożarniczym marki Lublin 2, wyprodukowanym w 1997 roku, pokonała trasę z Chorzowa do Albanii.

Rajd „Złombol” to impreza charytatywna organizowana od 16 lat. Jej celem jest pomoc dzieciom z domów dziecka. Spełniane są dziecięce marzenia, umożliwiane dokształcanie, rozwianie pasji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Organizowane są wycieczki, kolonie, opłacane obozy tematyczne. Dzieci otrzymują wsparcie terapeutyczne i psychologiczne.

Wsparcia nie mają natomiast uczestnicy rajdu. Na trasie muszą sami radzić sobie z przeciwnościami losu.

– Nasi pasjonaci motoryzacji 3 września spod Stadionu Śląskiego o godz 12 ruszyli w drogę. Trasa przebiegała przez Słowację w kierunku Węgier. Następnie udali się w kierunku Serbii, gdzie kilkadziesiąt km za granicą pojawiła się niespodziewana awaria. Nasza załoga stracili kilka godzin, ale dzięki turecko–serbskiej pomocy „Lublinek” został naprawiony (zapowietrzył się układ paliwowy) i ruszył w dalszą trasę. Kolejny dzień to Czarnogóra, a potem już Albania, gdzie w godzinach popołudniowych uczestnicy dotarli do mety po przejechaniu około 1400 km. Wczesnym rankiem rozpoczął się powrót do kraju w kierunku Czarnogóry i Zatoki Kotorskiej. Kolejne punkty trasy to Bośnia, Hercegowina i Chorwacja w kierunku Jeziora Balaton na Węgrzech. Rajd zakończył się po 7 dniach – informują w wałbrzyskiej Policji.