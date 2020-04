Policjant z Wałbrzycha ma koronawirusa? Kilkunastu policjantów na kwarantannie i pod nadzorem

Policjanci boją się i denerwują, bo ich kolega może mieć koronawirusa, a testom nie zostaną poddani wszyscy policjanci. - Przecież ten policjant, mógł nas wszystkich pozarażać, a my mieliśmy kontakt z policjantami z innych jednostek - mówią zdenerwowani i domagają się testów.

Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Okazuje się, że próbki do badań pobrano od policjanta, którego mama pracuje w wałbrzyskim szpitalu i jest zakażona koronawirusem. Nie ma jeszcze wyników testów funkcjonariusza. Ponieważ jednak zachodzi ryzyko zakażenia, kwarantanną objęto dziewięciu policjantów z I komisariatu na Piaskowej Górze, a kilku następnych nadzorem epidemiologicznym.

- Docieramy do wszystkich osób z listy kontaktów, jakie miał ten policjant, to kilkanaście osób. Oceniamy je pod kątem tego, czy jest to duże zagrożenie, czy nie. Rozpracowujemy potencjalne ognisko zakażenia. Ale podkreślam, że wyników jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy ów policjant jest zaraził się koronawirusem - tłumaczy Grażyna Wojtas z sanepidu w Wałbrzychu.