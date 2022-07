POMYSŁ NA LATO. Propozycje wycieczek tylko godzinę jazdy autem z Wałbrzycha. Zobaczcie koniecznie!

ZALEW MIETKOWSKI Zalew Mietkowski jest największym akwenem na Dolnym Śląsku. Zajmuje powierzchnię ok. 9,3 km kw. Znajduje się tam plaża oraz przystań dla żaglówek. Zalew jest doskonałym miejsce do uprawiania wielu sportów wodnych. Teren wokół zalewu to doskonałe miejsce na długie spacery. Warto odwiedzić przystań i ruiny pałacu w Borzygniewie. Oto kilkanaście miejsc w okolicy Wałbrzycha wartych odwiedzenia, kiedy jest piękna pogoda. Wszystkie położone są nie więcej niż godzinę jazdy autem od Wałbrzycha. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. Zobaczcie