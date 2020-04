Popielniczkę zrobił z wytłoczki do jajek, mógł puścić z dymem czteropiętrowy budynek [ZDJĘCIA]

Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzymali podejrzanego o zaprószenie ognia na strychu kamienicy przy ul. Browarnej w tej miejscowości. Do zdarzenia doszło z miniony wtorek przed północą. Wezwani na miejsce policjanci i strażacy zapobiegli rozprzestrzenianiu się ognia. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie było też potrzeby ewakuowania lokatorów.

Funkcjonariusze na podstawie rysopisu szybko ustalili i zatrzymali 29-latka, który chwilę wcześniej przebywał na strychu. Okazało się, że palił tam papierosa a jako popielniczki używał wytłoczki do jajek.

Podejrzany, zatrzymany bezpośrednio po zgłoszeniu w rejonie miejsca zdarzenia miał 1,33 promila alkoholu w organizmie. Za narażenia mieszkańców budynku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Na razie trafił na 3 miesiące do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.