Pora pomyśleć o wymianie opon. Zobaczcie jakie w Wałbrzychu można kupić na OLX!

Pogoda co prawda dopisuje, ale mamy już jesień, listopad, i pojawiają się informacje, że jeszcze w tym miesiącu będziemy mieli pierwsze opady śniegu. A pierwsze przymrozki już za nami. Czas chyba zatem najwyższy, żeby kierowcy pomyśleli o wymianie w swoich samochodach opon na zimowe (chyba, że mają założone całoroczne). Panuje przecież opinia, że takie opony zakładamy wtedy, gdy temperatura spada poniżej plus 7 stopni.

Jeśli nie macie zimowych opon, i chcecie kupić takie lub inne, zajrzyjcie do przygotowanej przez nas galerii. Sprawdziliśmy na portalu OLX.pl i okazuje się, że jest ostatnio pojawiło się całkiem sporo ofert z Wałbrzycha, od osób proponujących sprzedaż opon. Zobaczcie!