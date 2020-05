Porcelana Krzysztof ochroni tarczą 79 osób, 140 idzie na bruk. Poruszający list

Zwolnienia grupowe w ostatniej wałbrzyskiej fabryce porcelany. Marzena Radochońska z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu potwierdza, że urząd otrzymał informację o zamiarze zwolnienia z Krzysztofa 140 osób. Porcelana skorzysta jednak z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej dla 79 pracowników zakładu.

To bardzo smutna wiadomość dla Wałbrzycha, bo oznacza, że zagrożona jest działalność firmy z blisko 190-letnim stażem. Porcelana Krzysztof to część znakomitej historii Wałbrzycha. Walory zastawy z Krzysztofa doceniły rodziny królewskie Wielkiej Brytanii i Szwecji, a także prezydent Stanów Zjednoczonych. Krzysztof to jedyna wałbrzyska fabryka porcelany. Nie istnieją działające w przeszłości fabryki: Ohme, Tielsch po II wojnie światowej przemianowane na Wałbrzych i Książ. Niestety, nie udało nam się dzisiaj skontaktować z właścicielami fabryki (do tematu wrócimy w przyszłym tygodniu). Wiemy jednak, że Porcelana Krzysztof wystąpiła o pieniądze z tarczy antykryzysowej dla 79 członków załogi, co oznacza, że próbuje przetrwać i ratować, co się da. Bartosz Kotecki, p.o. dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: – W tym konkretnym przypadku pracodawca dwa razy wystąpił o wsparcie w sumie dla 79 pracowników. Pierwszy wniosek, po poprawkach wpłynął 15 kwietnia i już po 8 dniach roboczych przelaliśmy pieniądze. Kolejny został złożony 4 maja, a wypłata zrealizowana została już 5 maja. W sumie pomoc będzie przekazywana przez trzy miesiące.

Jak zaznacza, każde zwolnienia to problem dla pracowników, przedsiębiorstwa ale też dla rynku pracy, dlatego wszystkich pracodawców zatrudniających już od 1 osoby cały czas zachęcamy do korzystania z rozwiązań Tarczy antykryzysowej w DWUP, gdzie można uzyskać od ponad 1,5 tys. zł do ponad 2,4 tys. zł w formie dopłaty do pensji przez 3 miesiące dla każdego pracownika. - Skala pomocy w ramach rządowej Tarczy antykryzysowej w skali województwa jest ogromna. Do dziś ponad 1,3 tys. pracodawców ma zapewnioną pomoc dla ponad 87,5 tys. pracowników. Wartość tego wsparcia w najbliższych miesiącach to 385 mln zł - dodaje Bartosz Kotecki.



Zwolnienia dla załogi Krzysztofa to dramat. Ale nie tylko. Przeczytajcie poruszający list naszego Czytelnika, który publikujemy w całości:

Jestem pasjonatem porcelany i bardzo ubolewam nad zaistniałą sytuacją. Od wielu znajomych dochodzą mnie niepokojące informacje na temat fabryki porcelany Krzysztof. W ubiegłą środę większa część załogi otrzymała wypowiedzenia. Jeżeli fabryka padnie będzie to bardzo duża strata nie tylko ekonomiczna dla i tak niezbyt bogatego miasta, ale również historyczna i sentymentalna. Fabryka porcelany Krzysztof, będąca obiektem unikatowym w samym centrum Wałbrzycha, jest najstarszym zakładem w tym mieście. Ostatnią zachowaną fabryką z niegdyś wielkiego zagłębia porcelanowego. Po porcelanie Wałbrzych i porcelanie Książ zostały już tylko gruzy. Dodatkowo według danych historycznych jest to najstarsza fabryka produkująca porcelanę w obecnej Polsce. Zaczęła produkcję białego złota kilka lat wcześniej niż ćmielowskie zakłady.

Dużo w ostatnich czasach mówiło się o przeniesieniu zakładu na specjalną strefę ekonomiczną i przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkalną. Jednak w obecnej sytuacji, fabryce grozi kompletny upadek co widać już po zwolnieniach. Będzie to przekreślenie prawie 200-letniej, bogatej historii.

Wielka szkoda, że w takiej beznadziejnej sytuacji państwo chroni tylko wybranych i nie widzi kłopotu średnich polskich firm bez zagranicznego wsparcia. Fabryk porcelany nie jest dużo w Polsce i nadal podnoszą się po kryzysie związanym z zalewaniem chińskiej, nisko jakościowej porcelany do Europy. Ostatnio można było słyszeć w mediach o kłopotach Zakładów Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej czy zamknięciu zakładów w Chodzieży należących do Polskiej Grupy Porcelanowej. Porcelana nie jest towarem pierwszej potrzeby i w dobie pandemii i nadchodzącego kryzysu konsumenci nie będą zainteresowani dodatkowymi zakupami. Większość odbiorców jest również pozamykana nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Bez odpowiedniego wsparcia ze strony rządzących, o upadku polskich perełek będzie w najbliższym czasie bardzo głośno, ponieważ nie mieszczą się w żadnych ramach tarcz antykryzysowych.

Biorąc pod uwagę plany zagospodarowania przestrzennego miasta i plany włodarzy co do terenu po fabryce, nikt za kilka lat nie będzie pamiętał, że w Wałbrzychu była ta unikatowa fabryka porcelany w Polsce. Tak jak to miało miejsce w przypadku porcelany Wałbrzych na Starym Zdroju słynącej z wprowadzania nowych technologii w produkcji porcelany (pierwsze piece tunelowe do wypału porcelany) oraz największego i najnowocześniejszego na czasy powstania zakładu porcelany Książ. Teren po fabryce Krzysztof na pewno będzie idealnym terenem pod zabudowania mieszkalne, co jest bardzo przykrym faktem, ponieważ fabryka ma nawet większy potencjał turystyczny od Starej Kopalni, jako pomnik i pamiątka po białym złocie w Wałbrzychu oraz uzupełnienie do wspomnianej Starej Kopalni oraz Muzeum Porcelany i przeciwwaga dla zamku Książ.

