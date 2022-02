Posprzątali setki śmieci przy wejściu do Książańskiego Parku Krajobrazowego na Podzamczy w Wałbrzychu. Akcja Czysty Wałbrzych ADA

12 worków śmieci, w tym butelek i reklamówek, zebrali ekolodzy ze stowarzyszenia Czysty Wałbrzych przy wejściu do Książańskiego Parku Krajobrazowego w Wałbrzychu. To popularne wejście do parku i jednocześnie najbardziej zanieczyszczone.