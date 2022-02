Poszukiwany chciał przekupić policjantów, żeby nie iść do „pudła”!

Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, przed godziną 20. Dyżurny komisariatu z Głuszycy zlecił pełniącym służbę policjantom pilną interwencje w Niedźwiedzicy.

– Z relacji zgłaszającej wynikało, iż mężczyzna, który pomaga jej w codziennych obowiązkach, wszczął z nią awanturę i grozi pozbawieniem życia. Pokrzywdzona poprosiła o pomoc policjantów, gdyż 54-latek nie chciał opuścić jej domu – informują w wałbrzyskiej Policji.

Kiedy mundurowi zjawili się na miejscu i wylegitymowali awanturnika okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu do odbycia kary pozbawienia wolności za kradzieże sklepowe.

Podczas przewożenia radiowozem na komisariat mężczyzna zaoferował policjantom 1200 złotych za odstąpienie od dalszych czynności służbowych i uwolnienie go. Mundurowi poinformowali zatrzymanego, że to co robi jest przestępstwem, ale 54-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego nalegał, aby policjanci uwolnili go, proponując jeszcze więcej pieniędzy.

– Podczas dalszych czynności ustalono, iż zatrzymany mógł uniknąć kary pozbywania wolności wpłacając na poczet kary grzywnę w wysokości 200 zł. Teraz jednak odpowie za próbę wręczenia funkcjonariuszom korzyści majątkowej, za które grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.