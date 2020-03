Potrącił mężczyznę na przejściu - może posiedzieć 8 lat

Długo nie cieszył się wolnością 44-latek, który w Wałbrzychu potrącił przechodnia na przejściu dla pieszych i uciekł. Do zdarzenia doszło w miniony wtorek około godz. 16. Jadący prawym pasem ulicy Wieniawskiego samochód zatrzymał się udzielając pierwszeństwa pieszemu. Sprawca jednak ominął to auto i kierowanym przez siebie pojazdem potracił 40-letniego mężczyznę. Uderzenie było silne, bo poszkodowany z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

44-latek uciekł i ukrywał się, ale policjanci na podstawie zebranych od świadków informacji ustalili jego dane personalne i nad ranem został zatrzymany. Policjanci ustalili też, że mężczyzna nie posiadał uprawnień, a wcześniej kierował samochodem pod wpływem alkoholu. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do 44-letniego mężczyzny trzymiesięczny areszt. Wałbrzyszanin może spędzić za kratami więzienia do 8 lat.