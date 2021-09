Poważny wypadek w Wałbrzychu. Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Uważajcie!

Do potrącenia pieszej na przejściu doszło dzisiaj rano na ulicy 11 Listopada w Wałbrzychu. Przed godziną 7:00 68-letni wałbrzyszanin nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu i potrącił ją prowadzonym przez siebie samochodem. 69-letnia ofiara wypadku z groźnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

- Mamy niekorzystne warunki pogodowe, dlatego apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo na drogach - mówi podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

I dodaje, że kierujący w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania, powinien zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdnią, a widząc pieszego, umożliwić wejście mu na jezdnię.

- Tylko w ten sposób unikniemy zdarzeń drogowych. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę. Pamiętajmy również, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim - podkreśla Świeży.