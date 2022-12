Powspominajmy! Zobaczcie zdjęcia z kronik podstawówki nr 5 w Wałbrzychu! Paweł Gołębiowski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Wałbrzychu to placówka o 75-letniej historii. Zajrzeliśmy do kronik „piątki” z dzielnicy Podgórze i postanowiliśmy opublikować znajdujące się tam zdjęcia. Jest ich bardzo dużo. Zobaczcie pierwszą część, głównie z lat 70 i 80 ubiegłego wieku. To zdjęcia z różnych akademii i uroczystości, na wielu widać patronów szkoły – Państwa Centkiewiczów. Zobaczcie, może znajdziecie tam też siebie lub swoich bliskich czy znajomych.