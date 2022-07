Pożar dawnej strażnicy przy ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu. Co wybuchało? [ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Wczoraj wałbrzyscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze i odgłosach wybuchów w budynku dawnej strażnicy przy ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu. Do walki z żywiołem skierowano sześć zastępów strażackich. Co płonęło, a co wybuchało?