Pożar lasu w Starych Bogaczowicach w powiecie wałbrzyskim. Ktoś go podpalił!

Drugi dzień płonie las w Starych Bogaczowicach w powiecie wałbrzyskim! Na miejsce pojechali strażacy z Wałbrzycha i miejscowe OSP. Tylko wczoraj spłonęły tam trzy hektary lasu! Strażacy przez wiele godzin walczyli wczoraj o to, by zmniejszyć straty. Całą noc pilnowali też, by pożar nie rozprzestrzenił się dalej.

- Przy pożarach lasu właściwe niemożliwe jest ugaszenie pożaru w głębszych warstwach poszycia leśnego, bo woda tam po prostu nie dociera. Trzeba byłoby kopać i usiłować gasić w ten sposób, dlatego strażacy pilnowali lasu, aby pożar nie przeniósł się dalej i nie objął kolejnych połaci - mówi nam Adrian Bochenek, oficer dyżurny KM PSP w Wałbrzychu.

Pożar lasu w Starych Bogaczowicach zaczął się od podpalenia okolicznych traw. Jak podkreślają strażacy, większość tych pożarów wzniecanych jest "dla zabawy"!