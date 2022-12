Pożary mieszkań i domów na Dolnym Śląsku. Ludzie stracili dach nad głową przed świętami. W trakcie akcji runął strop na strażaków! ZDJĘCIA

Do tragicznego pożaru doszło na Dolnym Śląsku także w niedzielę, 19.12. W Lutomi Górnej w gminie Świdnica spłonął dom jednorodzinny. W akcji gaszenia pożaru uczestniczyli strażacy z powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego.

- W obliczu tragedii jaka spotkała naszych mieszkańców prosimy Was o pomoc. Jeżeli macie niepotrzebne ubrania, buty, niezniszczone, zwłaszcza zimowe, które możecie oddać, przywieźcie je proszę do domu sołtysa (Lutomia Górna 49) lub zadzwońcie pod numer telefonu 695995966, a my je od was odbierzemy - alarmują strażacy z OSP Grodziszcze.