Pracownicy sieci marketów Kaufland zapowiadają kolejne protesty pod hasłem "Dość wyzysku"

Związkowcy podkreślali, że mają dość wyzysku za marną płacę. Przekonywali, że ci którzy próbują walczyć o swoje prawa, są nękani i zastraszani

Do Wrocławia zjechali wczoraj pracownicy Kauflandu z różnych stron Polski. Zapowiadają, ze to nie koniec ich akcji i że planują zorganizować namiotowe miasteczko!

Domagają się przede wszystkim podwyżek o 800 zł dla wszystkich pracowników.

- To że sprzedawcy Kauflandu zarabiają do 4200 złotych brutto miesięcznie to mity z reklam. Ostatnio część naszych koleżanek i kolegów dostała podwyżki po 10 złotych miesięcznie do 3010 złotych brutto tak, by osiągnąć poziom minimalnej płacy - mówi Wojciech Jendrusiak z Międzyzakładowej Organizacji WZZ "Jedność Pracownicza", współorganizator protestu, który przyjechał do Wrocławia z Bełchatowa.